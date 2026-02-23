نتانياهو: إسرائيل تواجه "أياما ملأى بالتحديات" في ظل التوترات الأميركية الإيرانية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين أن بلاده تواجه "أيامًا معقدة وملأى بالتحديات" في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة إلى إيران إذا رفضت القبول باتفاق نووي جديد.وقال نتنياهو، في كلمة مقتضبة موجهة إلى البرلمان، "نحن نمر بأيام شديدة التعقيد وملأى بالتحديات. لا أحد يعلم ما يخبئه لنا الغد، ونبقي أعيننا مفتوحة ونحن مستعدون لأي سيناريو".كما جدّد تهديده إيران بقوله "إذا ارتكب الملالي أكبر خطأ في تاريخهم وهاجموا دولة إسرائيل، فسنردّ بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها".