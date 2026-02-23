19 دولة تدين قرارات إسرائيل الرامية لتوسيع سيطرتها على الضفة الغربية

دانت 19 دولة أغلبها من أوروبا والعالم الإسلامي، "بأشد العبارات" القرارات الأخيرة الرامية إلى توسيع "السيطرة الإسرائيلية غير القانونية" على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها ترمي إلى "المضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول".



وقالت الدول في بيان مشترك إن قرار إسرائيل "إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى "أراضي دولة" إسرائيلية"، يشكل "جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول".



ورأت أن هذه الإجراءات تشكل "هجومًا مباشرًا ومتعمدًا على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".