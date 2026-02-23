عبدالله بن زايد عرض هاتفيا وعراقجي للأوضاع الإقليمية الراهنة والتطورات في المنطقة

تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتية، اتصالاً هاتفياً من عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وتبادل المسؤولان التهانئ في مناسبة حلول شهر رمضان.



وجرى خلال الاتصال البحث في مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة والتطورات في المنطقة.



وأكد الشيخ عبدالله خلال الاتصال "أهمية نجاح المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في المزيد من الازدهار والاستقرار ، ويدعم السلام الإقليمي والدولي".

