مقتل شخصين على الأقل في تحطم مروحية عسكرية في وسط إيران

تحطمت مروحية تابعة لسلاح الجو الإيراني في محافظة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.



وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، قتل الطيار ومساعده في الحادث"، من دون تحديد سبب التحطم.

