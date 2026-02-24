الشرطة: مسلحون يقتلون 5 من أفراد الأمن في شمال غرب باكستان

ذكرت الشرطة الباكستانية أن مسلحين مجهولين قتلوا خمسة من أفراد الأمن بمدينة كوهات بشمال غرب البلاد اليوم الثلاثاء.وقال متحدث باسم الشرطة في المدينة المتاخمة لمناطق قبلية على الحدود مع أفغانستان: "هاجم عدد من المسلحين دورية للشرطة، وكان من بين القتلى ضابط كبير. كما أحرقوا سيارة الدورية".