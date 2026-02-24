السوداني استقبل السفير اللبناني الجديد لدى العراق: تأكيد دعم بغداد الكامل لوحدة لبنان وسيادته

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سفير لبنان الجديد لدى العراق خليل عبدالله محمد.



وأشار السوداني في خلال اللقاء، إلى حرص العراق على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على المصالح العليا للشعبين الشقيقين، في طريق التنمية والازدهار.



وأكد السوداني دعم العراق الكامل لوحدة لبنان وسيادته، ورفض العدوان على أراضيه، مشدداً على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، من خلال اعتماد الحوار لمعالجة الأزمات، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار.



من جانبه، نقل السفير اللبناني تحيات رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب اللبنانيين للسوداني، معربا عن تقدير بلاده لمواقف العراق الداعمة للشعب اللبناني، ومؤكداً سعي لبنان إلى استمرار العلاقات المتميزة مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة.