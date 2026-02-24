الجيش التايلاندي يفيد بوقوع تبادل لإطلاق النار مع كمبوديا على الحدود

أفاد الجيش التايلاندي بوقوع تبادل لإطلاق النار مع القوات الكمبودية على طول حدودهما الثلاثاء، متهما كمبوديا بخرق هدنة سارية بين البلدين منذ كانون الأول.وذكر بيان للجيش التايلاندي أن القوات الكمبودية: "أطلقت قذيفة واحدة عيار 40 ميليمترا" بالقرب من دورية تايلاندية في مقاطعة سيسكيت الحدودية صباح الثلاثاء، ما استدعى من القوات التايلاندية الرد بإطلاق النار.وأضاف البيان أنّ أيا من أفراد القوات التايلاندية لم يُصب بأذى.وامتنعت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الكمبودية مالي سوتشياتا عن الإجابة على أسئلة وكالة فرانس برس.