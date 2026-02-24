حماس تدعو لفرض عقوبات على اسرائيل بعد إجراءات جديدة بالضفة الغربية

دعت حركة حماس إلى فرض عقوبات على إسرائيل، مرحبة بإدانة مشتركة من 20 دولة للإجراءات الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.



ومساء الاثنين، دانت نحو عشرين دولة "بأشد العبارات" الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، من بينها السعودية ومصر وفرنسا وإسبانيا.



وأشادت حماس بالإدانة، واعتبرتها "خطوة في الاتجاه الصحيح، في مواجهة مخططات الاحتلال التوسعية، التي تُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".



ودعت الحركة إلى "ترجمة مخرجات البيان إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال فرض العقوبات الرادعة" على الحكومة الإسرائيلية.



وأكدت أن السياسات الإسرائيلية ترمي "لفرض واقع الضم والاستيطان والتهجير القسري، ولوقف العدوان الشامل والممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع".





