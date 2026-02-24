كمبوديا تنفي اتهام تايلاند بإطلاقها النار على دورية على الحدود

رفض وزير الإعلام الكمبودي نيث فيكترا اتهام قوات بلاده بإطلاق النار الثلاثاء على دورية تايلاندية على الحدود.



وقال فيكترا في تصريح لوكالة فرانس برس: "هذه الادعاءات كاذبة تماما ومختلقة، وتُشوّه الحقائق بشكل فادح بقصد مُتعمّد لتضليل الرأي العام وإثارة التوتر على طول الحدود الكمبودية التايلاندية".

