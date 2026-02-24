الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين: الصراع في أوكرانيا تطور إلى مواجهة أوسع بكثير مع الغرب

أخبار دولية
2026-02-24 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين: الصراع في أوكرانيا تطور إلى مواجهة أوسع بكثير مع الغرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الكرملين: الصراع في أوكرانيا تطور إلى مواجهة أوسع بكثير مع الغرب

أعلن الكرملين أن قرار الدول الغربية بالتدخل في الصراع الدائر في أوكرانيا يعني أنه تحول إلى مواجهة أوسع بكثير مع دول نعتقد أنها تسعى إلى سحق روسيا.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أن موسكو لا تزال منفتحة على تحقيق أهدافها في أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية، لكنه قال إنه ليس في وضع يسمح له بتحديد موعد ومكان انعقاد الجولة القادمة من محادثات السلام.

أخبار دولية

الصراع

أوكرانيا

مواجهة

بكثير

الغرب

LBCI التالي
زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
كمبوديا تنفي اتهام تايلاند بإطلاقها النار على دورية على الحدود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-02-18

الكرملين: العقوبات تعيق تطور العلاقات الاقتصادية مع أميركا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-25

الكرملين: روسيا تدرس وثائق أمريكية متعلقة باتفاق سلام مع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-12-10

الكرملين: تصريحات ترامب في شأن أوكرانيا تتوافق مع الرؤية الروسية

LBCI
أخبار دولية
2025-12-03

الكرملين يؤكد استعداده لعقد ما يلزم من لقاءات مع مسؤولين أميركيين بشأن أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:15

إيران تؤكّد على روابطها الثقافية مع لبنان وتعتبر النظام الصهيوني التحدّي الرئيسي للمنطقة

LBCI
أخبار دولية
11:30

حلفاء أوكرانيا يدعون روسيا إلى "وقف غير مشروط لإطلاق النار"

LBCI
أخبار دولية
10:53

إيران مستعدة لاتخاذ أي خطوات للتوصل إلى اتفاق مع أميركا

LBCI
أخبار دولية
10:36

مصدر دبلوماسي: السفير الأميركي تعهد عدم التدخل في المسائل السياسية الفرنسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:51

إسرائيل تطلب تنسيقاً عسكرياً مباشراً مع لبنان.. وبيروت تتمسّك بالمرجعية الدولية (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-27

في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-22

صلة بين الرياضة والسيطرة على الغضب... هذا ما اكتشفه الخبراء حديثًا

LBCI
فنّ
2025-09-15

ظهرت وحيدة ولم تختلط بزملائها... سيدني سويني تثير التساؤلات في حفل جوائز إيمي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
06:20

سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...

LBCI
أخبار لبنان
03:13

وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
01:53

زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم

LBCI
أخبار لبنان
14:03

السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
03:57

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
13:47

باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
07:04

إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه

LBCI
حال الطقس
01:37

طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة

LBCI
أخبار لبنان
09:44

جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-2-2026

LBCI
آخر الأخبار
15:44

مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More