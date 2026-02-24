الكرملين: الصراع في أوكرانيا تطور إلى مواجهة أوسع بكثير مع الغرب

أعلن الكرملين أن قرار الدول الغربية بالتدخل في الصراع الدائر في أوكرانيا يعني أنه تحول إلى مواجهة أوسع بكثير مع دول نعتقد أنها تسعى إلى سحق روسيا.



وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أن موسكو لا تزال منفتحة على تحقيق أهدافها في أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية، لكنه قال إنه ليس في وضع يسمح له بتحديد موعد ومكان انعقاد الجولة القادمة من محادثات السلام.