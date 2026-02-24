زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على وضع جدول زمني واضح لانضمام بلاده إلى التكتل، في كلمة ألقاها الثلاثاء في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي.



وقال زيلينسكي عبر الفيديو أمام البرلمان الأوروبي: "من المهم لنا الحصول على موعد محدد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي... إذا لم يكن لدينا مثل هذه الضمانات، فسيجد (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) طريقة لوضع العراقيل أمام أوكرانيا لعقود من خلال زرع الفرقة في ما بينكم، من خلال تقسيم أوروبا".