إيران تقول إن الطلاب لهم الحق في التظاهر لكن عليهم عدم تجاوز "الخطوط الحمر"

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن لطلاب الجامعات الحق في الاحتجاج، لكن يجب على الجميع عدم تجاوز "الخطوط الحمر"، وذلك في أول رد فعل رسمي على تجدد الاحتجاجات في الجامعات الإيرانية منذ نهاية الأسبوع.



وقالت فاطمة مهاجراني إن "المقدسات (الأماكن المقدسة) والعَلَم مثالان على هذه الخطوط الحمر التي يجب علينا حمايتها وعدم تجاوزها أو الانحراف عنها، حتى في ذروة الغضب".



وأشارت مهاجراني إلى أن طلاب إيران "مجروحون في الصميم ورأوا مشاهد قد تُثير غضبهم وإزعاجهم؛ وهذا الغضب مفهوم".



وبدأ طلاب الجامعات في إيران فصلا دراسيا جديدا السبت بمسيرات مؤيدة وأخرى معارضة للحكومة، وفق وسائل إعلام محلية، مُرددين شعارات المظاهرات التي عمّت البلاد خلال الشهرين الماضيين وبلغت ذروتها في كانون الثاني ونتج عنها آلاف القتلى.