بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتعهد بسعي مشترك لسلام دائم في أوكرانيا

أكد قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجددًا "التزامهم الراسخ" بتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.



جاء ذلك عقب اجتماع ما يطلق عليه "تحالف الراغبين" في يوم الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب.



وأكد القادة أيضًا في بيان مشترك على الدور الذي سيلعبه التحالف في توفير ضمانات أمنية متعددة المستويات.