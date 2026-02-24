مسؤول أوروبي: أميركا متمسكة باتفاقية التجارة معنا رغم فرض رسوم جمركية

أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكدت للتكتل أنها تريد الالتزام بالاتفاقية التجارية التي توصل إليها الجانبان العام الماضي على الرغم من فرض دونالد ترامب "رسوم استيراد إضافية" جديدة عشرة بالمئة.وقال شفتشوفيتش إنه تواصل مرارا مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، وذلك للتعرف على نوايا واشنطن.وأضاف خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: "كلاهما أكد لي أنهم ملتزمون بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي".