قادة مجموعة السبع يؤكدون مجددا دعمهم الراسخ لأوكرانيا في ذكرى الحرب

أكد قادة مجموعة السبع مجددا دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن سلامة أراضيها وحقها في الوجود، في بيان نُشر اليوم الثلاثاء بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي.



وقالوا في البيان: "نعبر عن دعمنا المستمر لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق هذه الأهداف من خلال بدء عملية سلام ودعوة الأطراف إلى إجراء محادثات مباشرة. وتلعب أوروبا دورا رائدا في هذه العملية، بمشاركة شركاء آخرين".



وأضاف البيان، الذي يحظى بدعم واشنطن على ما يبدو: "ندرك أن أوكرانيا وروسيا وحدهما يمكنهما التوصل إلى اتفاق سلام من خلال التفاوض معا بحسن نية".