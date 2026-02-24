مصدر دبلوماسي: السفير الأميركي تعهد عدم التدخل في المسائل السياسية الفرنسية

تعهد السفير الأميركي لدى فرنسا تشارلز كوشنر عدم التدخل في السياسة المحلية، وذلك خلال اتصال أجراه مع وزير الخارجية جان نويل بارو بعدما طالبه بتفسير لعدم تجاوبه مع استدعائه الى الوزارة، بحسب ما أفادت أوساط بارو فرانس برس.وقالت المصادر إن "سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا اتصل بالوزير، والأخير ذكّره بالأسباب التي أدت الى الاستدعاء: لا يمكن لفرنسا أن تقبل أي شكل من أشكال التدخل في النقاش الوطني العام أو تسييسه من قبل سلطات دولة ثالثة".وأضافت "أخذ السفير علما بذلك، وأعرب عن رغبته بعدم التدخل في نقاشاتنا العامة وذكّر بالصداقة التي تجمع فرنسا بالولايات المتحدة".