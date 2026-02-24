إيران مستعدة لاتخاذ أي خطوات للتوصل إلى اتفاق مع أميركا

أعلن مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك مع قرب انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين البلدين.وقال الدبلوماسي الإيراني إن أي هجوم أميركي على إيران يُعد "مقامرة حقيقية" مؤكدًا أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن في أسرع وقت ممكن.