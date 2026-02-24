حلفاء أوكرانيا يدعون روسيا إلى "وقف غير مشروط لإطلاق النار"

طالب أكثر من 30 رئيس دولة في إطار "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، موسكو بالموافقة على "وقف غير مشروط لإطلاق النار"، في الذكرى الرابعة للغزو الروسي لهذا البلد.



ودعت هذه الدول وبينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان اصدرته برلين بعد اجتماع للتحالف عبر الفيديو، موسكو إلى خوض مفاوضات سلام "في شكل هادف، والموافقة على وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار".