إيران تؤكّد على روابطها الثقافية مع لبنان وتعتبر النظام الصهيوني التحدّي الرئيسي للمنطقة

رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان، في مراسم تسليم أوراق اعتماد السفير الجديد للبنان، أن "العلاقات بين إيران و لبنان ليست سياسية فقط، بل هي رابط قلبي وثقافي بين الشعبين".



وأوضح أن "النظام الصهيوني هو التحدي الرئيسي لعدم استقرار لبنان والمنطقة".



وقال: "رئيس الجمهورية، مؤكداً على القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة، شدّد على أهمية مكانة لبنان في السياسة الخارجية والإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودوره في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".