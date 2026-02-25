اليابان تؤكد احتجاز أحد مواطنيها في إيران وتطالب بالإفراج عنه

أعلنت اليابان اليوم الأربعاء أن إيران احتجزت أحد مواطنيها في طهران، مطالبة السلطات الإيرانية بشدة بالإفراج عنه فورا.



وفي مؤتمر صحفي يومي، ذكر ماساناو أوزاكي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أن الشخص احتُجز في 20 كانون الثاني، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وأفادت إذاعة أوروبا الحرة في وقت سابق بأن شينوسوكي كاواشيما رئيس مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في طهران اعتقلته السلطات الإيرانية ونقلته إلى سجن في العاصمة.



وأحجمت المؤسسة اليابانية عن تأكيد احتجاز أي من موظفيها.



وقال متحدث باسم الهيئة: "في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نضع سلامة موظفينا دائما على رأس أولوياتنا. ليس لدينا ما نجيب عنه في هذه المرحلة".