الإفراج عن 179 سجينا في فنزويلا بموجب قانون العفو

أُفرج عن 179 سجينا فنزويليا بموجب قانون جديد للعفو عن جرائم استخدمت تاريخيا لزج معارضين في السجون، وفق ما أفاد الثلاثاء عضو في البرلمان.



وقال خورخي أريازا رئيس اللجنة المشرفة على تطبيق قانون العفو إن نحو ثلاثة آلاف آخرين ممن أطلق سراحهم تمت تبرئتهم من كل التهم.



وأحيا هذا القانون التاريخي الذي أُقرّ الخميس الماضي، الآمال بإطلاق سراح جماعي لمئات الفنزويليين الذين ما زلوا في السجون على خلفية معارضتهم الحكم الاستبدادي للرئيس المخلوع نيكولاس مادورو.



ويُعدّ قانون العفو هذا أهم إصلاح تقرّه نائبة مادورو السابقة ديلسي رودريغيز التي تتولى الرئاسة بالوكالة منذ إلقاء قوات أميركية القبض عليه في الثالث من كانون الثاني.



إلا أن القانون لا يطبّق تلقائيا، إذ يتعين على الراغبين بالاستفادة منه أن يمثلوا أمام القضاء لمراجعة ملفاتهم، وإصدار حكم بإسقاط التهم أو إبطال الأحكام الصادرة بحقهم.



وقال أريازا إن المحاكم تسلّمت بالفعل 4293 طلبا للاستفادة من العفو، وأثنى في مؤتمر صحافي على سرعة البت في الطلبات.