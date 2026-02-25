زيلينسكي: مفاوضون أوكرانيون يجتمعون مع فريق أميركي الخميس

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مفاوضين أوكرانيين سيجتمعون بمسؤولين أميركيين غدا الخميس لمناقشة حزمة لتحسين مستويات المعيشة وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب.وأوضح زيلينسكي للصحفيين في محادثة عبر تطبيق واتساب أن الفريقين سيناقشان أيضا الترتيبات لاجتماع ثلاثي يضم روسيا، مضيفا أن كييف تأمل في عقده مطلع آذار.