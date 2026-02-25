مسؤول: 4 قتلى جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على منطقة سمولينسك الروسية

أعلن فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك بغرب روسيا عبر قناته على تيليغرام اليوم الأربعاء أن أربعة موظفين بمصنع للأسمدة لقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون جراء هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على المنطقة.