17 قتيلا على الأقل في غارة جوية نفذها الجيش في بورما

أودت غارة جوية نفذتها قوات المجلس العسكري الحاكم في بورما على سوق في إحدى قرى غرب البلاد بما لا يقل عن 17 شخصًا، وفق ما أفادت منظمتان محليتان الأربعاء.



وقالت منظمة "جيش أراكان" المسلحة القومية إن 17 "مدنيًا بريئًا" قضوا الثلاثاء في غارة على قرية يوي نغو بولاية راخين في غرب بورما، فيما قدّرت مجموعة "بوناغيون" للمتطوعين الشباب عدد القتلى بـ18.



وأفاد رئيس المجموعة بياي فيو ناينغ إثر وصوله إلى القرية بعد الغارة بأن "الجثث كانت تنتشر في المنطقة برمتها".