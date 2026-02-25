بزشكيان يرى "أفقا واعدا" عشية محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تفاؤله عشية الجولة الثالثة المرتقبة من المحادثات مع الولايات المتحدة، معتبرا أنها قد تسهم في إنهاء حالة التوتر مع واشنطن.وقال بزشكيان في كلمة بثها التلفزيون "نرى أفقا واعدا للمفاوضات"، مضيفا "نواصل هذا المسار بتوجيه من المرشد الأعلى حتى نتمكن من تجاوز حالة "اللاحرب واللاسلم"".