بزشكيان يرى "أفقا واعدا" عشية محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن
أخبار دولية
2026-02-25 | 09:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بزشكيان يرى "أفقا واعدا" عشية محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن
أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تفاؤله عشية الجولة الثالثة المرتقبة من المحادثات مع الولايات المتحدة، معتبرا أنها قد تسهم في إنهاء حالة التوتر مع واشنطن.
وقال بزشكيان في كلمة بثها التلفزيون "نرى أفقا واعدا للمفاوضات"، مضيفا "نواصل هذا المسار بتوجيه من المرشد الأعلى حتى نتمكن من تجاوز حالة "اللاحرب واللاسلم"".
أخبار دولية
"أفقا
واعدا"
محادثات
مرتقبة
طهران
وواشنطن
التالي
الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
ميرتس: الصين تعتزم شراء ما يصل إلى 120 طائرة إضافية من طراز إيرباص
السابق
