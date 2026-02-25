الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران على أربعة أفراد وكيانات عدة وناقلات نفط.



وجاء ذلك في إشعار نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.