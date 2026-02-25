صندوق النقد: سوريا اختتمت 2025 بفائض بسيط في الميزانية

أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المركزية السورية اختتمت عام 2025 بفائض بسيط في الميزانية وأن توقعاتها للإيرادات طموحة لكن قابلة للتحقيق.



وقال الصندوق في بيان مع ختام فريقه زيارة إلى دمشق: "يواصل الاقتصاد السوري إظهار علامات التعافي، مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي نتيجة لتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين".