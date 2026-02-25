أرامكو تؤكد وقوع أضرار في محطة الجعيمة وتعلن إلغاء شحنات مقررة

أعلنت شركة أرامكو السعودية إلغاء شحنات غازي البروبان والبوتان المقررة من محطة الجعيمة لسوائل الغاز الطبيعي شرقي المملكة، مشيرة إلى تعرض جزء صغير من نظام التوصيل لأضرار هيكلية في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وأفادت أرامكو بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي تسريبات أو إصابات، وأن شحنات البروبان والبوتان المقررة من المحطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستُلغى.