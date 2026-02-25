ألمانيا تتسلم غواصة مسيّرة إسرائيلية الصنع

أعلنت البحرية الألمانية أنها تسلمت غواصة مسيّرة من طراز "الحوت الأزرق" (بلو وايل) إسرائيلية الصنع، مخصصة للاستطلاع والكشف عن "التهديدات الهجينة في البحر".



وأفادت البحرية في بيان، بأن الغواصة التي طورتها شركة "صناعات الفضاء الإسرائيلية" بالتعاون مع شركة "تيسن كروب للنظم البحرية" الألمانية، وصلت إلى ميناء إكرنفورده في شمال البلاد.



وذكر الجيش على موقعه الإلكتروني أن "الحوت الأزرق" هي "أكبر المركبات البحرية غير المأهولة تحت الماء وأكثرها تطورا حتى الآن".



وكشف الجيش أنه تم اختبار الغواصة المسيّرة في بحر البلطيق، وهو بؤرة توتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022.



يتهم خبراء عسكريون وقادة أوروبيون روسيا بشنّ "حرب هجينة" في المنطقة الاستراتيجية، من خلال خروقات للمجال الجوي وعمليات تخريب مفترضة لكابلات بحرية.



وقالت شركة "تيسن كروب للنظم البحرية" إن "الحوت الأزرق" قادرة على "إجراء عمليات استطلاع، ورصد الأهداف فوق وتحت سطح البحر، وجمع المعلومات الصوتية، وتحديد مواقع الألغام في قاع البحر".



عزّزت إسرائيل وألمانيا تعاونهما الدفاعي في الأشهر الأخيرة، وأبرمتا في كانون الثاني اتفاقا أمنيا لتوسيع العمل المشترك في مجال "مكافحة الإرهاب" والدفاع السيبراني.



وفي كانون الأول، صادقت ألمانيا على توسيع بقيمة 3,1 مليار دولار لعقد مخصص لشراء نظام الدفاع المضاد للصواريخ البالستية "آرو 3"، وهو نظام إسرائيلي الصنع تم تطويره بدعم من الولايات المتحدة.

