هيلاري كلينتون: أنا متأكدة من أن زوجي لم يكن يعرف شيئا عن جرائم إبستين

أكدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون أن زوجها بيل كلينتون لم يكن يعلم شيئا عن جرائم جيفري إبستين، في نهاية جلسة استماع أمام لجنة تحقيق تابعة للكونغرس.



وقالت هيلاري كلينتون عندما سألها أحد الصحافيين "هل أنت متأكدة مئة في المئة من أن الرئيس السابق لا يعرف شيئا عن جرائم جيفري إبستين؟"، "نعم، أنا متأكدة".