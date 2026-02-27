عراقجي: الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن"

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن" بعد يوم من المناقشات غير المباشرة في جنيف الخميس.



وقال عراقجي على منصة إكس: "هذه الجولة من المفاوضات كانت الأكثر كثافة حتى الآن"، مضيفا أنه "تم إحراز تقدم جديد في العملية الدبلوماسية مع الولايات المتحدة".