فانس يستبعد فكرة حرب طويلة في المنطقة في حال ضربت واشنطن إيران

أكد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس أنه من غير الوارد أن تؤدي ضربة على إيران، وهي خطوة يدرسها دونالد ترامب، إلى حرب طويلة الأمد في المنطقة، وفق مقابلة أجراها مع صحيفة "واشنطن بوست".



وقال فانس: "فكرة أننا سنخوض حربا في الشرق الأوسط لسنوات من دون نهاية في الأفق... غير واردة بتاتا"، رافضا الانتقادات التي تفيد بأن واشنطن قد تغرق في مستنقع عسكري في المنطقة المضطربة إذا أمر ترامب بشن ضربات جوية.



وأضاف فانس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية خدم في حرب العراق: "أعتقد أننا جميعنا نفضل الخيار الدبلوماسي، لكن الأمر يعتمد حقا على ما يفعله الإيرانيون وما يقولونه".