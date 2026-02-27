الدفاع المدني في غزة يعلن استشهاد 5 أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد خمسة أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية على القطاع.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس، إن خمسة أشخاص على الأقل استشهدوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم "في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة" فيما سجل استشهاد اثنين "على الاقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة".