وزير الدفاع الباكستاني يعلن "حربا مفتوحة" مع حركة طالبان الأفغانية

أعلن وزير الدفاع الباكستاني "حربا مفتوحة" على الحكومة الأفغانية، بعد تبادل ضربات دامية بين الجانبين.



وقال خواجة آصف على إكس: "لقد نفد صبرنا. الآن أصبحت حربا مفتوحة بيننا وبينكم".



وأكدت الحكومة الباكستانية أنها شنّت ضربات على مدينتَي كابول وقندهار الجمعة عقب هجوم أفغانستان على منشآت عسكرية على الحدود مع باكستان.



وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار على إكس: "استُهدفت أهداف دفاعية تابعة لحركة طالبان الأفغانية في كابول وولاية باكتيا وقندهار".



من جهته، رأى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي أن الضربات على أفغانستان كانت "ردا مناسبا" بعدما دوت انفجارات وإطلاق نار في مدينتَي كابول وقندهار.



وقال نقوي بعد ساعات من هجوم شنّته القوات الأفغانية على قوات الحدود الباكستانية في ما وصفته حكومة طالبان بأنه رد على ضربات جوية دامية سابقة: "ردت القوات الباكستانية بشكل مناسب على العدوان السافر لحركة طالبان الأفغانية".