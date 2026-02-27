عراقجي: إيران مستعدة للمساعدة في "تسهيل الحوار" بين أفغانستان وباكستان

عرضت إيران المساعدة في "تسهيل الحوار" لحل النزاع بين أفغانستان وباكستان بعدما أعلنت إسلام آباد "الحرب المفتوحة" على حكومة طالبان وشنّت ضربات جوية على كابول عقب اشتباكات حدودية.



وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إكس، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتقديم أي مساعدة ضرورية لتسهيل الحوار وتعزيز التفاهم والتعاون بين البلدين".

