وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران للتعاون "البنّاء" معها وتؤكد المحادثات التقنية في فيينا

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى التعاون "البنّاء" معها، مشددة وفقا لتقرير غير معد للنشر اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعةعلى أن طلبها التحقق من كل موادها النووية يتسم بـ"أقصى قدر من الإلحاح".



وأشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى أنّ "مناقشات تقنية ستُعقد في فيينا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 2 آذار 2026"، وذكّر بأن مديرها العام رافاييل غروسي شارك في المحادثات الإيرانية-الأميركية التي عُقدت في 17 و26 شباط.



وأضاف التقرير أن "المدير العام يدعو إيران إلى التعاون البنّاء مع الوكالة لتيسير التنفيذ الكامل والفاعل لإجراءات الضمانات في إيران". وشدّد على ضرورة "أن يُعالَج بأقصى قدر من الإلحاح فقدان الوكالة استمرارية الاطلاع على كل المواد النووية المعلن عنها سابقا في المنشآت المعنية في إيران".



