وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران للتعاون "البنّاء" معها وتؤكد المحادثات التقنية في فيينا

أخبار دولية
2026-02-27 | 09:38
وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران للتعاون "البنّاء" معها وتؤكد المحادثات التقنية في فيينا
وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران للتعاون "البنّاء" معها وتؤكد المحادثات التقنية في فيينا

دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى التعاون "البنّاء" معها، مشددة وفقا لتقرير غير معد للنشر اطّلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعةعلى أن طلبها التحقق من كل موادها النووية يتسم بـ"أقصى قدر من الإلحاح".

وأشار التقرير الصادر عن الوكالة إلى أنّ "مناقشات تقنية ستُعقد في فيينا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 2 آذار 2026"، وذكّر بأن مديرها العام رافاييل غروسي شارك في المحادثات الإيرانية-الأميركية التي عُقدت في 17 و26 شباط.

وأضاف التقرير أن "المدير العام يدعو إيران إلى التعاون البنّاء مع الوكالة لتيسير التنفيذ الكامل والفاعل لإجراءات الضمانات في إيران". وشدّد على ضرورة "أن يُعالَج بأقصى قدر من الإلحاح فقدان الوكالة استمرارية الاطلاع على كل المواد النووية المعلن عنها سابقا في المنشآت المعنية في إيران".

LBCI
أخبار دولية
09:17

وكالة الطاقة الذرية: إيران خزنت يورانيوم عالي التخصيب في موقع تحت الأرض

LBCI
أخبار دولية
2026-01-23

إيران: على وكالة الطاقة الذرية توضيح موقفها من مهاجمة مواقعنا النووية

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-16

الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي مسائل فنية متعلقة بالتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

LBCI
أخبار دولية
2026-01-27

مسؤول: واشنطن "مستعدة للتعاون" إذا رغبت إيران في التواصل معها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

هل هناك حرب بين إيران وأميركا؟ الإجابة مؤجَّلة إلى الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار دولية
11:42

فرنسا تكرر نصيحتها لرعاياها بعدم السفر لإسرائيل والضفة الغربية بسبب إيران

LBCI
أخبار دولية
10:59

المملكة المتحدة تسحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب "الوضع الأمني"

LBCI
أخبار دولية
10:48

روبيو سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل وسط التوتر مع إيران

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-25

جابر: زيادة البنزين لا تكفي لتغطية نصف زيادات رواتب القطاع العام

LBCI
آخر الأخبار
09:10

الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة: الوكالة لم يُسمَح لها بعد بالوصول إلى أي من منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانيّة المعلَنة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-22

الرئيس عون هنأ العاهل السعودي وولي العهد بالذكرى الـ٢٩٩ لـ"يوم التأسيس": دعم المملكة المتواصل للبنان موضع تقدير وامتنان

LBCI
أخبار لبنان
03:51

لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

هل هناك حرب بين إيران وأميركا؟ الإجابة مؤجَّلة إلى الأسبوع المقبل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 27-2-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

اجتماعات لوزير المالية... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
أخبار لبنان
07:05

جابر: نعمل على زيادة الواردات وملاحقة المتهربين لتفعيل الجباية الضريبية بالكامل

LBCI
أخبار لبنان
07:02

باسيل: لبنان يواجه خيارين...

LBCI
أخبار لبنان
06:58

افتتاح غرفة عمليات جديدة وممكننة في مركز مصلحة سكك الحديد في مار مخايل

LBCI
أمن وقضاء
14:40

كانت مخبأة بطريقة تمويه غير مألوفة... ضبط كمية من المعسل المهرّب من قبل ضابطة صيدا

LBCI
رياضة
13:51

ريد بول جامب ان فريز: قفزة وحدة… يا منصة يا مي مثلجة!

LBCI
رياضة
13:41

الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟

LBCI
اقتصاد
02:07

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
02:48

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:28

انحسار الأمطار يترافق مع برد قارس وجليد جبلاً

LBCI
أخبار لبنان
02:21

للمرة الأولى هذه السنة... الثلوج لامست الـ500 متر في عكار

LBCI
أخبار لبنان
03:51

لقاء بين عون وسلام... وهذا ما جرى عرضه

LBCI
رياضة
13:41

الأنظار تتجه غداً للقاء القمة في تصفيات كرة السلة الآسيوية الذي يجمع لبنان والسعودية... ماذا عن استعدادات المنتخب اللبناني؟

LBCI
أخبار دولية
00:43

عراقجي: الجولة الأخيرة من المحادثات مع الولايات المتحدة كانت "الأكثر كثافة حتى الآن"

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف 27-2-2026

