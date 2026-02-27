الأخبار
محكمة إسرائيل العليا تجمد قرار منع منظمات الإغاثة من العمل في غزة
أخبار دولية
2026-02-27 | 10:25
محكمة إسرائيل العليا تجمد قرار منع منظمات الإغاثة من العمل في غزة
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى حين صدور قرار نهائي.
وقالت المحكمة إن "هذا الأمر الموقت، يصدر من دون اتخاذ أي موقف"، استجابة لالتماس قدمته المنظمات غير الحكومية، ومنها منظمتا أطباء بلا حدود وأوكسفام، للمطالبة بإلغاء الحظر بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية تصاريح عملها.
أخبار دولية
إسرائيل
العليا
منظمات
الإغاثة
العمل
التالي
روبيو سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل وسط التوتر مع إيران
وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران للتعاون "البنّاء" معها وتؤكد المحادثات التقنية في فيينا
السابق
