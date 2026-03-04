قطر تعلن القبض على خليّتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني

ألقي القبض على خليّتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في قطر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.



وأوردت الوكالة القطرية: "أسفرت عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة عن القبض على عشرة متهمين، 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة و3 آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية".



وأشارت إلى أن المتهمين أقروا "خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية".

