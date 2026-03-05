20 ألف بحار و15 ألف مسافر بحرا عالقون في الخليج

أفاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز وكالة فرانس برس بأن نحو "20 ألف بحار و15 ألف مسافر" بحرًا عالقون في الخليج بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.



وأكد أن الوكالة الأممية المسؤولة عن الأمن البحري "مستعدة للعمل مع كل الأطراف المعنية بهدف المساهمة في ضمان أمن البحارة وسلامتهم".