ترامب يحث الأكراد الإيرانيين على مهاجمة إيران مع اتساع الحرب

شجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوات الكردية الإيرانية في العراق على مهاجمة إيران مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي توعدت فيه أذربيجان بالرد على استهدافها بصواريخ إيرانية.



وقالت إسرائيل اليوم الجمعة إنها بدأت موجة "واسعة النطاق" من الهجمات على البنية التحتية في طهران، بينما تعرضت مدن خليجية لقصف جديد من جانب إيران.



وتشن إيران هجمات على إسرائيل ودول الخليج وقبرص وتركيا وأذربيجان خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أيام، والتي امتدت إلى المحيط الهندي قبالة سريلانكا حيث أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية.



وردا على احتمال دخول قوات كردية إيرانية إلى إيران، قال ترامب لرويترز أمس الخميس: "أعتقد أنه أمر رائع أنهم يريدون فعل ذلك، وأنا أؤيدهم تماما".



وذكرت مصادر أمنية أن هجومين بطائرات مسيرة إيرانية استهدفا معسكرا للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق أمس الخميس.



وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن ميليشيات كردية إيرانية تشاورت خلال الأيام القليلة الماضية مع الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي مهاجمة قوات الأمن الإيرانية في الجزء الغربي من البلاد وكيف يمكن تنفيذ ذلك.



وذكرت المصادر أن ائتلافا من جماعات كردية إيرانية يتمركز على الحدود بين إيران والعراق داخل إقليم كردستان العراق شبه المستقل حيث يجري تدريبات للتحضير لمثل هذا الهجوم على أمل إضعاف الجيش الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل استهداف مواقع إيرانية بالقنابل والصواريخ.



وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع رويترز إن الولايات المتحدة يجب أن تشارك في اختيار الزعيم المقبل لإيران وذلك بعد أن أدت غارات جوية إلى مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي هذا الأسبوع.



وأضاف: "سيتعين علينا اختيار ذلك الشخص بالتعاون مع إيران. سيتعين علينا اختيار ذلك الشخص".



من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أمس الخميس إن الولايات المتحدة لن توسع أهدافها العسكرية في إيران، وهو ما يتناقض مع ما قاله ترامب بشأن اختيار الزعيم المقبل للبلاد.



وأضاف: "لا يوجد أي توسيع لأهدافنا. نحن نعرف تماما ما نسعى لتحقيقه".



ويُعتبر الهجوم على إيران مقامرة سياسية كبيرة لترامب، الذي تُظهر استطلاعات للرأي أنه لا يحظى بدعم يذكر بينما يبدي الأميركيون قلقا حيال ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن اضطراب إمدادات الطاقة. وقلل ترامب من شأن هذا القلق.



وتراجعت أسهم وول ستريت أمس الخميس متأثرة بارتفاع أسعار النفط، مع تزايد الأثر الاقتصادي للحملة العسكرية في وقت حُرمت فيه دول حول العالم من خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المُسال. ولا يزال النقل الجوي يواجه حالة فوضى وتزداد اضطرابات الخدمات اللوجستية عالميا.