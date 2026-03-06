الأخبار
رئيس الوزراء: 3 أستراليين كانوا على متن غواصة أميركية أغرقت سفينة إيرانية
أخبار دولية
2026-03-06 | 00:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس الوزراء: 3 أستراليين كانوا على متن غواصة أميركية أغرقت سفينة إيرانية
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الجمعة أن ثلاثة من أفراد الجيش كانوا على متن غواصة أميركية أغرقت سفينة حربية إيرانية بطوربيد في المحيط الهندي، لكنه شدد على أنهم لم يشاركوا في الهجوم.
ووقع الهجوم قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا هذا الأسبوع، وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تُغرق فيها الولايات المتحدة سفينة معادية باستخدام طوربيد. وقالت السلطات السريلانكية إنها انتشلت جثث 87 بحارا.
وذكر ألبانيزي في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أن الأستراليين الثلاثة كانوا على متن الغواصة في إطار تدريب مرتبط باتفاق أوكوس الدفاعي بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، والذي يهدف إلى مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية وتشييدها.
وأكد ألبانيزي عدم مشاركة الجيش الأسترالي في أي عمل هجومي على إيران.
وقال: "هذه ترتيبات طويلة الأمد مع طرف ثالث، وهي قائمة منذ فترة طويلة".
واستبعدت أستراليا، الحليف المقرب للولايات المتحدة، القيام بأي دور عسكري في الصراع، لكنها قالت إنها ستدعم الجهود الرامية إلى منع إيران من صنع سلاح نووي.
وتصاعدت حدة الحرب أمس الخميس مع قصف طائرات أميركية وإسرائيلية مناطق في إيران وتعرض مدن خليجية لهجمات مجددا.
أخبار دولية
الوزراء:
أستراليين
كانوا
غواصة
أميركية
أغرقت
سفينة
إيرانية
التالي
مسؤولان لرويترز: تحقيق أميركي يرجح مسؤولية أميركا عن مهاجمة مدرسة بإيران
ترامب يحث الأكراد الإيرانيين على مهاجمة إيران مع اتساع الحرب
السابق
0
أخبار دولية
18:06
الجيش الأميركي: أغرقنا أكثر من 30 سفينة إيرانية حتى الآن
أخبار دولية
18:06
الجيش الأميركي: أغرقنا أكثر من 30 سفينة إيرانية حتى الآن
0
آخر الأخبار
17:29
قائد القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا أكثر من 30 سفينة إيرانية حتى الآن
آخر الأخبار
17:29
قائد القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا أكثر من 30 سفينة إيرانية حتى الآن
0
آخر الأخبار
2026-03-05
متحدث باسم مجلس الوزراء: سريلانكا تحاول إنقاذ أشخاص على متن سفينة إيرانية أخرى قبالة سواحلها
آخر الأخبار
2026-03-05
متحدث باسم مجلس الوزراء: سريلانكا تحاول إنقاذ أشخاص على متن سفينة إيرانية أخرى قبالة سواحلها
0
خبر عاجل
2026-03-04
القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا أكثر من 20 سفينة تابعة للنظام الإيراني
خبر عاجل
2026-03-04
القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا أكثر من 20 سفينة تابعة للنظام الإيراني
0
أخبار دولية
05:53
الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت ويتوعد بـ"مواصلة" الضربات
أخبار دولية
05:53
الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت ويتوعد بـ"مواصلة" الضربات
0
أخبار دولية
04:13
وزير النقل الفرنسي : 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و8 في البحر الأحمر
أخبار دولية
04:13
وزير النقل الفرنسي : 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و8 في البحر الأحمر
0
أخبار دولية
03:33
المقيمون في دبي يتلقون إنذارات على هواتفهم من "تهديد صاروخي محتمل"
أخبار دولية
03:33
المقيمون في دبي يتلقون إنذارات على هواتفهم من "تهديد صاروخي محتمل"
0
أخبار دولية
03:30
بريطانيا تقبض على 4 للاشتباه في قيامهم بالتجسس على مواقع يهودية
أخبار دولية
03:30
بريطانيا تقبض على 4 للاشتباه في قيامهم بالتجسس على مواقع يهودية
0
آخر الأخبار
05:02
وزارة الخارجية: قطر تندد بالهجوم الإيراني على مبان في البحرين تضم أفرادا من القوات البحرية القطرية
آخر الأخبار
05:02
وزارة الخارجية: قطر تندد بالهجوم الإيراني على مبان في البحرين تضم أفرادا من القوات البحرية القطرية
0
أخبار دولية
00:18
وزارة الدفاع القطرية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة العديد
أخبار دولية
00:18
وزارة الدفاع القطرية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة العديد
0
آخر الأخبار
03:44
بري يترأس في عين التينة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
آخر الأخبار
03:44
بري يترأس في عين التينة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
0
خبر عاجل
2026-03-02
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل بشكل موجه بالدقة عنصرًا إرهابيًا بارزًا في بيروت
خبر عاجل
2026-03-02
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل بشكل موجه بالدقة عنصرًا إرهابيًا بارزًا في بيروت
0
أمن وقضاء
04:51
استهداف مبنى المقاصد في صيدا
أمن وقضاء
04:51
استهداف مبنى المقاصد في صيدا
0
أمن وقضاء
04:48
الرئيس عون يواصل إجراء الإتصالات لتفادي التصعيد...
أمن وقضاء
04:48
الرئيس عون يواصل إجراء الإتصالات لتفادي التصعيد...
0
أمن وقضاء
04:21
المدينة الرياضية تتحضر لاستقبال النازحين
أمن وقضاء
04:21
المدينة الرياضية تتحضر لاستقبال النازحين
0
أخبار لبنان
04:20
علي مراد للـLBCI: تحية للصامدين في ضيعهم جنوب الليطاني... "ينقطع لسان لي بدو يخونن"
أخبار لبنان
04:20
علي مراد للـLBCI: تحية للصامدين في ضيعهم جنوب الليطاني... "ينقطع لسان لي بدو يخونن"
0
تقارير نشرة الاخبار
03:24
بعد الغارة على النبطية...مشاهد للدمار
تقارير نشرة الاخبار
03:24
بعد الغارة على النبطية...مشاهد للدمار
0
تقارير نشرة الاخبار
03:22
من الواجهة البحريّة لبيروت... نازحون افترشوا الطرق ليبيتوا ليلتهم
تقارير نشرة الاخبار
03:22
من الواجهة البحريّة لبيروت... نازحون افترشوا الطرق ليبيتوا ليلتهم
0
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
0
أمن وقضاء
01:47
هذه تفاصيل الغارات في بعلبك
أمن وقضاء
01:47
هذه تفاصيل الغارات في بعلبك
0
أمن وقضاء
01:43
غارات عنيفة استهدفت النبطية... هذا المشهد صباحًا
أمن وقضاء
01:43
غارات عنيفة استهدفت النبطية... هذا المشهد صباحًا
1
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
أخبار لبنان
07:35
انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!
2
أمن وقضاء
02:03
إرتفاع بأسعار المحروقات
أمن وقضاء
02:03
إرتفاع بأسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
00:30
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
أمن وقضاء
00:30
وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...
4
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
خبر عاجل
13:09
انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون
5
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
أمن وقضاء
02:23
مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…
6
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
أمن وقضاء
03:09
"قوى الأمن" تنعى شهيداً..
7
مقدمة نشرة الاخبار
13:26
مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:26
مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026
8
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
خبر عاجل
13:22
السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع
