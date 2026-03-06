رئيس الوزراء: 3 أستراليين كانوا على متن غواصة أميركية أغرقت سفينة إيرانية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الجمعة أن ثلاثة من أفراد الجيش كانوا على متن غواصة أميركية أغرقت سفينة حربية إيرانية بطوربيد في المحيط الهندي، لكنه شدد على أنهم لم يشاركوا في الهجوم.



ووقع الهجوم قبالة الساحل الجنوبي لسريلانكا هذا الأسبوع، وهي المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تُغرق فيها الولايات المتحدة سفينة معادية باستخدام طوربيد. وقالت السلطات السريلانكية إنها انتشلت جثث 87 بحارا.



وذكر ألبانيزي في تصريحات لشبكة سكاي نيوز أن الأستراليين الثلاثة كانوا على متن الغواصة في إطار تدريب مرتبط باتفاق أوكوس الدفاعي بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، والذي يهدف إلى مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية وتشييدها.



وأكد ألبانيزي عدم مشاركة الجيش الأسترالي في أي عمل هجومي على إيران.



وقال: "هذه ترتيبات طويلة الأمد مع طرف ثالث، وهي قائمة منذ فترة طويلة".



واستبعدت أستراليا، الحليف المقرب للولايات المتحدة، القيام بأي دور عسكري في الصراع، لكنها قالت إنها ستدعم الجهود الرامية إلى منع إيران من صنع سلاح نووي.



وتصاعدت حدة الحرب أمس الخميس مع قصف طائرات أميركية وإسرائيلية مناطق في إيران وتعرض مدن خليجية لهجمات مجددا.