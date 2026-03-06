الأخبار
مسؤولان لرويترز: تحقيق أميركي يرجح مسؤولية أميركا عن مهاجمة مدرسة بإيران
أخبار دولية
2026-03-06 | 00:13
مسؤولان لرويترز: تحقيق أميركي يرجح مسؤولية أميركا عن مهاجمة مدرسة بإيران
أفاد مسؤولان أميركيان لرويترز بأن محققين عسكريين أميركيين يرجحون أن تكون القوات الأميركية هي المسؤولة عن هجوم استهدف مدرسة للبنات في إيران وأسفر عن مقتل عشرات الأطفال يوم السبت، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى نتيجة نهائية ولم يُكملوا تحقيقهم.
ولم يتسن لرويترز معرفة المزيد من التفاصيل بشأن التحقيق، بما في ذلك الأدلة التي استند إليها هذا التقييم الأولي أو نوع الذخيرة المستخدمة أو الجهة المسؤولة أو سبب احتمال أن تكون الولايات المتحدة قد استهدفت المدرسة.
