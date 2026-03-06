حزب الله يصدر إنذارا لسكان إسرائيل بإخلاء البلدات لعمق 5 كيلومترات من الحدود

طالب حزب الله سكان البلدات الإسرائيلية الواقعة ضمن نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بإخلائها.



وقال في رسالة نشرها على قناته على تطبيق تيليغرام فجر اليوم الجمعة: "لن تمر عدوانية جيشكم على السيادة اللبنانية وعلى المواطنين الآمنين وتدمير البنى التحتية المدنية وحملة التهجير التي ينفذها دون رد".