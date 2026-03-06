عراقجي: القوات الإيرانية تضمن تحويل الحرب إلى مستنقع لكل من يختار خوضها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية استعدت طويلا لهذه الحرب، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية إراقة الدماء.



وكتب على منصة "إكس": "القوات المسلحة الإيرانية القوية التي استعدت طويلا لهذه الحرب تضمن أن تتحول إلى مستنقع لكل من يختار خوضها".



وقال: "لقد تفاوضنا مرتين مع هذه الإدارة الأميركية. وفي كلتا المرتين تمت مهاجمتنا أثناء المفاوضات. لذلك فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء".