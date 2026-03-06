الأخبار
عراقجي: القوات الإيرانية تضمن تحويل الحرب إلى مستنقع لكل من يختار خوضها

أخبار دولية
2026-03-06 | 01:21
عراقجي: القوات الإيرانية تضمن تحويل الحرب إلى مستنقع لكل من يختار خوضها
عراقجي: القوات الإيرانية تضمن تحويل الحرب إلى مستنقع لكل من يختار خوضها

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية استعدت طويلا لهذه الحرب، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية إراقة الدماء.

وكتب على منصة "إكس": "القوات المسلحة الإيرانية القوية التي استعدت طويلا لهذه الحرب تضمن أن تتحول إلى مستنقع لكل من يختار خوضها".

وقال: "لقد تفاوضنا مرتين مع هذه الإدارة الأميركية. وفي كلتا المرتين تمت مهاجمتنا أثناء المفاوضات. لذلك فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء".

أخبار دولية

القوات

الإيرانية

تحويل

الحرب

مستنقع

يختار

خوضها

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

عراقجي: القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي "عدوان"

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-12

وزير الخارجية الإيراني لـ"الجزيرة": مستعدون لكل الخيارات ونأمل أن تختار واشنطن الخيار الحكيم

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-31

وزير الخارجية الإيراني: لم نسع لامتلاك السلاح النووي ومستعدون لمفاوضات نووية عادلة تضمن مصالح شعبنا

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

عراقجي: طهران رحبت مرارا باتفاق نووي عادل يضمن حقوق إيران ويكفل عدم امتلاكها أسلحة نووية

LBCI
أخبار دولية
05:53

الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت ويتوعد بـ"مواصلة" الضربات

LBCI
أخبار دولية
04:13

وزير النقل الفرنسي : 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و8 في البحر الأحمر

LBCI
أخبار دولية
03:33

المقيمون في دبي يتلقون إنذارات على هواتفهم من "تهديد صاروخي محتمل"

LBCI
أخبار دولية
03:30

بريطانيا تقبض على 4 للاشتباه في قيامهم بالتجسس على مواقع يهودية

LBCI
صحة وتغذية
08:30

بين العجز وذنب النجاة... هكذا يمكنكم مواجهة صدمة "الحرب عن بُعد" وحماية أنفسكم معنوياً!

LBCI
خبر عاجل
02:28

الجزيرة: استهداف موقع سعسع الإسرائيلي في الجليل الأعلى بقذائف المدفعية من لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-03

وزير الداخلية تفقد إدارة الكوارث في جبل لبنان واطلع من القائمقامين على حاجات مراكز الإيواء

LBCI
فنّ
10:54

عايدة صبرا تتوجه بالدعاء للبنان: "يا رب دخلك ألطف بلبنان وناسه"

LBCI
أمن وقضاء
04:51

استهداف مبنى المقاصد في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
04:48

الرئيس عون يواصل إجراء الإتصالات لتفادي التصعيد...

LBCI
أمن وقضاء
04:21

المدينة الرياضية تتحضر لاستقبال النازحين

LBCI
أخبار لبنان
04:20

علي مراد للـLBCI: تحية للصامدين في ضيعهم جنوب الليطاني... "ينقطع لسان لي بدو يخونن"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:24

بعد الغارة على النبطية...مشاهد للدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:22

من الواجهة البحريّة لبيروت... نازحون افترشوا الطرق ليبيتوا ليلتهم

LBCI
أمن وقضاء
02:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
01:47

هذه تفاصيل الغارات في بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
01:43

غارات عنيفة استهدفت النبطية... هذا المشهد صباحًا

LBCI
أخبار لبنان
07:35

انذار عاجل لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت: قوموا باخلاء بيوتكم فورًا!

LBCI
أمن وقضاء
02:03

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
00:30

وضع النازحين في ساحة الشهداء صباح اليوم...

LBCI
خبر عاجل
13:09

انذار عاجل إلى سكان دورس وبريتال ومجدلون

LBCI
أمن وقضاء
02:23

مشهد النزوح على كورنيش الرملة البيضاء…

LBCI
أمن وقضاء
03:09

"قوى الأمن" تنعى شهيداً..

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:26

مقدمة النشرة المسائية 5-3-2026

LBCI
خبر عاجل
13:22

السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع

