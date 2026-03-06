البحرين تقول إن إيران استهدفت فندقا ومبنيين سكنيين في المنامة

استهدفت غارات إيرانية فندقا ومبنيين سكنيين في المنامة وفق ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في وقت مبكر من صباح الجمعة.



وقالت الوزارة على منصة إكس: "العدوان الإيراني يستهدف فندقا ومبنيين سكنيين في العاصمة المنامة، ووقوع أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح"، مشيرة إلى "تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع بشقة في أحد المبنيين".



وكان المصدر نفسه أفاد سابقا باستهداف فندقين ومبنى سكني.



وأعلنت البحرين الخميس أن هجوما صاروخيا تسبب في اندلاع حريق في مصفاة النفط الرئيسية التابع للدولة قبل احتوائه.