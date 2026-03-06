ماكرون يؤكد أن فرنسا "لا تشن حربا" في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس أن بلاده "لا تشن حربا" في الشرق الأوسط وأنها "لن تشارك" فيها.



وقال ماكرون على إنستغرام ردا على مستخدم أعرب عن قلقه إزاء تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران: "أتفهم الأمر جيدا وأسمع مخاوفك، لكنني أريد أن أكون واضحا جدا: فرنسا ليست جزءا من هذه الحرب. نحن لا نشارك في القتال ولن ندخل هذه الحرب".



وأضاف: "فرنسا لا تشن حربا في هذه المنطقة. إنها تحمي الرجال والنساء الفرنسيين وحلفاءها، وهي تقف بجانب لبنان".



وتحافظ فرنسا، القوة المنتدبة سابقا على لبنان، على علاقات وثيقة مع البلاد، وما زالت تتمتع بنفوذ هناك وتسعى لمواصلة تأدية دور فيها. ويُعدّ لبنان أحد آخر معاقلها التاريخية في المنطقة.



وأوضح ماكرون أن البلاد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرقيين الأدنى والأوسط، تشمل حاملة الطائرات شارل ديغول، لحماية مواطنيها وحلفائها المتضررين بالرد الإيراني، ولمساعدتهم على "اعتراض المسيّرات والصواريخ".



ومضى بالقول: "نقوم بالتعبئة بطريقة سلمية تماما لمحاولة تأمين حركة الملاحة البحرية" مضيفا "سنحاول أن نكون عقلانيين وسلميين قدر الإمكان لأن هذا هو دور فرنسا".