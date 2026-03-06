بريطانيا تقبض على 4 للاشتباه في قيامهم بالتجسس على مواقع يهودية

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أربعة أشخاص اليوم الجمعة للاشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس على صلة بإيران، وذلك في إطار تحقيق في مراقبة مواقع مرتبطة بالمواطنين اليهود.



