المقيمون في دبي يتلقون إنذارات على هواتفهم من "تهديد صاروخي محتمل"

تلقى المقيمون في دبي إنذارا على هواتفهم من وزارة الداخلية الإماراتية يحذر من "تهديد صاروخي محتمل" ويدعوهم إلى الاحتماء، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران التي ترد بشن هجمات على دول الخليج.



وجاء في الإنذار أنه "نظرا للأوضاع الراهنة، تهديد صاروخي محتمل، يرجى الاحتماء فورا في مبنى آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة".