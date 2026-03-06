وزير النقل الفرنسي : 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج و8 في البحر الأحمر

أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو أن 52 سفينة فرنسية عالقة في مياه الخليج، و8 سفن أخرى في البحر الأحمر، في وقت تسعى فيه باريس لحشد الدعم لتأمين حركة الملاحة في المنطقة.



وقال لوسائل إعلام فرنسية: "هناك نحو 50 سفينة، 52 سفينة تحديدا، في مياه الخليج، وثماني سفن في البحر الأحمر، ونحن على اتصال دائم بأطقمها، إذ يوجد بحارة فرنسيون على متن عدد من هذه السفن".



وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المخاوف على سلامة الملاحة البحرية في المنطقة، مع استمرار الحرب الدائرة وتأثيرها المباشر على الممرات المائية الاستراتيجية.