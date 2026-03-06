الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قواعد أميركية في الكويت ويتوعد بـ"مواصلة" الضربات



أعلن الجيش الإيراني الجمعة أنه شنّ هجوما على قواعد أميركية في الكويت متوعدا بالمزيد من الضربات.



ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن الجيش قوله "خلال الساعات القليلة الماضية، استهدفت طائرات مسيّرة مدمرة مختلفة تابعة لسلاح البر قواعد عسكرية أميركية في الكويت بأعداد كبيرة"، مضيفا "ستستمر هذه الهجمات خلال الساعات المقبلة".

